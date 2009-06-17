Найти и добавить описания контента

На постоянной основе требуется человек, который будет искать описания разных товаров, по названиям, которые мы предоставляем. В день необходимо добавлять приблизительно 100 позиций, но не меньше 50. Стоимость одной позиции – 7 рублей. Оплата WMR один раз в месяц. Оставляйте свои ICQ и пишите сколько времени можете уделять в день данной работе.