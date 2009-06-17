Подбор фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок555 просмотров

Нужно создать каталог фотографий по темам, с примерами. Дальше работа по схеме: от нас - описание фотографии, от Вас подборка фотграфий. Разрешаение высокое.

Тел 80673208170 Павел

P.S. Лучше звоните по телефону.

16 лет назад
Uventa-Glass
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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