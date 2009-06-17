Здравствуйте. Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой. Этапы заливки одного файла: 1. ...
Подбор фотографий
Нужно создать каталог фотографий по темам, с примерами. Дальше работа по схеме: от нас - описание фотографии, от Вас подборка фотграфий. Разрешаение высокое.
Тел 80673208170 Павел
P.S. Лучше звоните по телефону.
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