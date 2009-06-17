Здравствуйте. Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой. Этапы заливки одного файла: 1. ...
Наполнения каталога автодисков
Задача: даётся список названий дисков. Вы шерстите интернет, находите картинки и краткие описания дисков (200-300 символов) , вносите это на сайт.
ЦМС: Вордпресс.
Внести нужно 40-50 дисков.
Сроки: до воскресенья.
Интересует цена. Цены и контакты - в комменты.
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