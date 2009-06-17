Наполнения каталога автодисков

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок292 просмотра

Задача: даётся список названий дисков. Вы шерстите интернет, находите картинки и краткие описания дисков (200-300 символов) , вносите это на сайт.

ЦМС: Вордпресс.

Внести нужно 40-50 дисков.

Сроки: до воскресенья.

Интересует цена. Цены и контакты - в комменты.

WordPress
16 лет назад
Solutus-Z
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой. Этапы заливки одного файла: 1. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Найти и добавить описания контента

    На постоянной основе требуется человек, который будет искать описания разных товаров, по названиям, которые мы предоставляем. В день необходимо добавлять приблизительно 100 позиций, но не меньше 50. Стоимость одной позиции – 7 рублей. Оплата WMR ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подбор фотографий

    Нужно создать каталог фотографий по темам, с примерами. Дальше работа по схеме: от нас - описание фотографии, от Вас подборка фотграфий. Разрешаение высокое. Тел 80673208170 Павел P.S. Лучше звоните по телефону.

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск форумов

    $50

    Потребна помощь в поиске узкоспециализированных форумов на английском языке. Список искомых тем и прочее при обсуждении конкретных условий. Прежде всего интересует ориентировочная цена на поиск. Возьмём для напримера 10-ть англоязыных ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Занесение товаров на сайт

    Требуется заносить товар на сайт типа таких(В маркете надо поставить регион Москва,чтобы показался товар): http://market.yandex.ru/search.xml?text=%ef%e8%eb%ea%e0+%e4%eb%ff+%eb%ee%e1%e7%e8%ea%e0&amp;hid=91597&amp;srnum=119 http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&amp;cvredirect=1 http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D1%83%D1%80+SDS%2B&amp;cvredirect=1 Пишите,пожалуйста,Ваши цены за единицу товара.

    Наполнение сайтов31 заявка
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание и размещение обзоров по теме гаджетов

    Заинтересованы в _написании и размещении_ обзоров, тестов и тд по выпускаемой продукции фирмы ( www.telesys.ru ) в сетевых и онлайновых СМИ: профессиональные миниатюрные диктофоны, аудио видеорекордеры, устройства контроля и управления через сеть GSM, системы электронного ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад