Наполнение сайта онлайн фильмов

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Завершен7 заявок360 просмотров

Здравствуйте, требуется наполнять сайт онлайн фильмами. С опытом подобной работы.

ТЗ скину.

Цена: ~0.5 - 1 руб. за 1 фильм.

16 лет назад
master13
Алексей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$2
7 дней
Спасибо за работу и терпение! Будем сотрудничать:) Рекомендую!
Очень хороший заказчик, приятно с ним общаться и работать... Рекомендую!

Заявки фрилансеров

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад

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