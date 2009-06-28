Начальное заполнение сайта, Joomla

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Завершен15 заявок421 просмотр

Необходимо по предоставленным нами в формате DOC данным заполнить сайт на Joomla :

На каждый элемент создаете страницу(материал) + 4-5 подстраниц, если имеются материалы по данному элементу, то размещаете их, если не имеются - пишете, "раздел в разработке", добавляете данный элемент и подэлементы в структуру меню.

Приоритет минимальному сроку и стоимости, возможно дальнейшее сотрудничество.

Работа не сложная, но кропотливая.

Порядка 100-140 элементов.

Joomla
16 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marionjoy
Мария 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$50
5 дней
Мария сделала все быстро и качественно. Некоторые пожелания, возникавшие в процессе работы учитывались оперативно. Одним словом, могу рекомендовать данного исполнителя как ответственного человека, знающего свое дело.
Очень грамотно, четко и ясно излагается суть дела, вносятся необходимые разъяснения. Работать с таким заказчиком легко и приятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marionjoy
Мария 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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