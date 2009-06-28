Начальное заполнение сайта, Joomla

Необходимо по предоставленным нами в формате DOC данным заполнить сайт на Joomla :

На каждый элемент создаете страницу(материал) + 4-5 подстраниц, если имеются материалы по данному элементу, то размещаете их, если не имеются - пишете, "раздел в разработке", добавляете данный элемент и подэлементы в структуру меню.

Приоритет минимальному сроку и стоимости, возможно дальнейшее сотрудничество.

Работа не сложная, но кропотливая.

Порядка 100-140 элементов.