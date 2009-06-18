Срочно требуется наполнение форума Германии, постов надо примерно 150-200(возможно больше Нужно просто пообщаться на форуме. Сообщения типа привет всем, ржу нимагу и т.п. не оплачиваются. Только развернутые по теме. что нужно: - ...
Внесение информации на сайт
Требуется вносить новости, статьи по широкоформатной печати и полиграфии (самостоятельный поиск). Вносить по чуть-чуть ежедневно.
Поиск новостей - самостоятельный. Желательно - переводить с иностранных сайтов.
Просьба указывать цену.
"Закушавшихся" товарищей просьба не обращаться.
Оплата - яндекс-деньги
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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