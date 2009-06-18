Внесение информации на сайт

Задача: Вы находите любой строительный сайт, добавляете туда нашу ссылку (кнопка или текст). Также добавляете информацию об этом сайте в каталог на сайте в соответствующий раздел с ссылкой на них (наверняка потребуют поставить) Сколько стоить ...