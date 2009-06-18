Нужно наполнение форума Германии с нуля

Срочно требуется наполнение форума Германии, постов надо примерно 150-200(возможно больше

Нужно просто пообщаться на форуме. Сообщения типа привет всем, ржу нимагу и т.п. не оплачиваются. Только развернутые по теме.

что нужно:

- создаёте аккаунты. ники должен быть нормальными, а не просто набор букв.(желательно с аватаром)

- создаёте темы и общаетесь.

- потом даете логины, считаем и оплачиваем.

Форум http://forum.russnet.de/

Оплата в вебмани (WMZ). Возможно оплата по этапная. То есть сделали 20 постов оплатили.

Для упрощения работы могу дать ссылки на форумы похожей тематики

В предложениях пишите размер желаемой оплаты за ваши труды