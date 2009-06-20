Нужно найти ссылки на видео файлы (Бодибилдинг)

Добрый день!Нужно выполнить следующую работу.Мне нужно видео на тему "Бодибилдинг"

Язык все-равно какой.Т.е. мне нужны просто ссылки,где данное видео можно скачать.Сразу на видео ролик.

Требования:

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1)Никакой рекламы - тоесть,видео скачивается без всякий там лого,рекламы и прочей лабуды.Просто видео.

2)Тема- накачиваение мышц..выступления бодибилдеров и так далее.

3)По данной ссылке обязательно можно скачать файл- не просто посмотрет видео онлайн- А СКАЧАТЬ.

Размер не важен.Можно даже короткие ролики.

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Можно просто ссылки с ютуба.

Оплата 0.1$ за ссылку.Но не более 100 ссылок.

Куплю только у одного.самый важный критерий- быстрота и качество.так как уже сегодня все надо.