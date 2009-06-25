Наполнить каталог недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок256 просмотров

Добырй день,

Необходимо наполнить каталог недвижимости

Оплата 0,05 / за 1 обьект

Всю недвижимость берем из других сайтов

16 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$20
8 дней
Отлично справилась с заданием! не каких нариканий! рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством с данным заказчиком. Задание четкое, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта каталога мед.учреждений

    Требуется обеспечение контентом сайта медицинских учреждений города Самары. Приветствуетсяпроживание в этом городе, для наилучшего результата и правильности данных. (не является обязательным) Необходимо: 1. Дополнить список мед.учреждений по шаблону (Название,Адрес,Район,Категория ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копипаст статей

    Всего статей штук 30-35, требуется для каждой из них сделать такую последовательность: Выделение статьи ,CTRL+C --&gt; Переходим в ворд , CTRL+V , CTRL+A CTRL+C --&gt; Переходим в браузер , окошко cms --&gt; Создаем документ,выбираем ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнить контентом небольшой сайт

    $15

    Здравствуйте! Господа, необходимо наполнить контентом небольшой сайт(до 10 страниц), вернее, при выборе исполнителя предоставлю ссылку на ресурс, с которого можно будет взять тексты и переделать под нужды нового проекта. Работы не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Начальное заполнение сайта, Joomla

    Необходимо по предоставленным нами в формате DOC данным заполнить сайт на Joomla : На каждый элемент создаете страницу(материал) + 4-5 подстраниц, если имеются материалы по данному элементу, то размещаете их, если не имеются - ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Внесение информации на сайт

    Требуется вносить новости, статьи по широкоформатной печати и полиграфии (самостоятельный поиск). Вносить по чуть-чуть ежедневно. Поиск новостей - самостоятельный. Желательно - переводить с иностранных сайтов. Просьба указывать цену. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно наполнение форума Германии с нуля

    Срочно требуется наполнение форума Германии, постов надо примерно 150-200(возможно больше Нужно просто пообщаться на форуме. Сообщения типа привет всем, ржу нимагу и т.п. не оплачиваются. Только развернутые по теме. что нужно: - ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Размещения статей на сайте

    Нужен знаток HTML-форматирования для публикации статей на сайте (CMS - "DLE"), и составления (разово, для автоматической рассылки) высококачественного анонса для рассылки по внутренней почте (нужна только форма). Граммотный русский язык - обязательно. ...

    DLEHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разместить объявление на тематических форумах

    Добрый день! Задача: разместить объявление о продаже дома загородного на тематических форумах и досках объявлений. Объявление само готово. Жду предложений по цене за 50 постов. И сроков. Может ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обмен ссылками

    $50

    Задача: Вы находите любой строительный сайт, добавляете туда нашу ссылку (кнопка или текст). Также добавляете информацию об этом сайте в каталог на сайте в соответствующий раздел с ссылкой на них (наверняка потребуют поставить) Сколько стоить ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад