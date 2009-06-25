Требуется обеспечение контентом сайта медицинских учреждений города Самары. Приветствуетсяпроживание в этом городе, для наилучшего результата и правильности данных. (не является обязательным) Необходимо: 1. Дополнить список мед.учреждений по шаблону (Название,Адрес,Район,Категория ...
Наполнить каталог недвижимости
Добырй день,
Необходимо наполнить каталог недвижимости
Оплата 0,05 / за 1 обьект
Всю недвижимость берем из других сайтов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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