Копипаст статей

Всего статей штук 30-35, требуется для каждой из них сделать такую последовательность:

Выделение статьи ,CTRL+C --> Переходим в ворд , CTRL+V , CTRL+A CTRL+C --> Переходим в браузер , окошко cms --> Создаем документ,выбираем шаблон из списка , вбиваем тайтл , урл , в висивиге жмем paste from word ,откроется попап, там CTRL+V , сохранить, еще раз сохранить.

Сделать надо сегодня, начать надо будет где-то через час.

Ворд как промежуточная остановка для статьи обязателен.

Укажите пожалуйста цену за одну статью, или за все вместе. Если есть вопросы, кидайте в личку.