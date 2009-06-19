Наполнение сайта каталога мед.учреждений

Требуется обеспечение контентом сайта медицинских учреждений города Самары. Приветствуетсяпроживание в этом городе, для наилучшего результата и правильности данных. (не является обязательным)

Необходимо:

1. Дополнить список мед.учреждений по шаблону (Название,Адрес,Район,Категория учреждения,Специализация,Вид услуг, Карта яндекс, режим работы и прочее). 2р за позицию (1 человек на поиск и дополнение)

2. наполнять сайт этими данными. Если со сбором 2р за позицию, без 1,5р. (несколько человек)

Виды работ могут выполнятся по отдельности.