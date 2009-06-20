Наполнить сайт управления образования

Работа сделана отвратно - банальный копипаст сохраненных вордовских файлов. ВСЕ наперекосяк, везде разные стили, вместо 2х дней делала 5 и не сделала. Пришлось все доделывать самому, когда на 6ой день позвонил непосредственный заказчик, разбудив утром, и чуть не матом объяснив, что его не устраивает.