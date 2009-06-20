Наполнить сайт управления образования

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Закрыт31 заявка518 просмотров

В архиве будет описание 59 учреждений - по 1 док файлу. Скопировать текст и вставить. CMS - Joomla 1.0.12. если попадаются картинки - пропускать, таблицы -вставлять в виде картинок.

если испольнитель из Челябинска - оплата наличными.

Joomla
16 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана отвратно - банальный копипаст сохраненных вордовских файлов. ВСЕ наперекосяк, везде разные стили, вместо 2х дней делала 5 и не сделала. Пришлось все доделывать самому, когда на 6ой день позвонил непосредственный заказчик, разбудив утром, и чуть не матом объяснив, что его не устраивает.
Заказчик оказался приятным в общении и в работе. Четко поставил задачу. Помог исправить недочеты. Но не оплатил.На сообщения не отвечает!Обидно.

Заявки фрилансеров

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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