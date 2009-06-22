В архиве будет описание 59 учреждений - по 1 док файлу. Скопировать текст и вставить. CMS - Joomla 1.0.12. если попадаются картинки - пропускать, таблицы -вставлять в виде картинок. если испольнитель из Челябинска - ...
Нужен копипаст
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужны копи-пастеры (на DLE). 1 статья с картинкой = 1 рубль.
Работы много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Оставляйте свои ICQ.
Выбранный исполнитель
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