Нужен копипаст

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Завершен17 заявок375 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужны копи-пастеры (на DLE). 1 статья с картинкой = 1 рубль.

Работы много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Оставляйте свои ICQ.

DLE
16 лет назад
vad007
Vad Andreev 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Татьяна очень хороший и ответсвенный фрилансер. Приятно было работать, надеюсь на длительное сотрудничество.
Приятный человек. Точное ТЗ и быстрая оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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