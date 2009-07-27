Наполнение интернет магазина

Здравствуйте.

Нужен специалист который сможет скопировать информацию с одних сайтов и перенести ее на другой.

Кому интересно - пишите. Я дам сайты откуда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью стоимость всей работы и ее сроки.