Наполнение интернет магазина

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Завершен35 заявок567 просмотров

Здравствуйте.

Нужен специалист который сможет скопировать информацию с одних сайтов и перенести ее на другой.

Кому интересно - пишите. Я дам сайты откуда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью стоимость всей работы и ее сроки.

16 лет назад
tor2002
Tor 
62 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$70
3 дня
Все понравилось. Планирую и в дальнейшем с ним сотрудничать.
Доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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