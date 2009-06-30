Оживить форум

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Завершен15 заявок428 просмотров

Необходимо немного оживить новоиспеченный форум тематическими постами. Тематика: Финляндия, вопросы гражданства, туристических поездок и т.д. Форум региональный - Карелия. Контент не уникальный, ищете сами, пишете от 5-6 пользователей, с 3-4 ответами в каждой теме.

Интересует цена за: 50 постов по такой схеме, где топикстартеры с рерайтом. Также, стоимость вариант без рерайта, простой копипейст.

Заранее спасибо.

16 лет назад
Chieftec
Кирилл 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SneZoK
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с человеком. Претензий и разногласий не было. Оплата поступала вовремя. Доверять можно

Заявки фрилансеров

SneZoK
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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