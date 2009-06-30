Оживить форум

Необходимо немного оживить новоиспеченный форум тематическими постами. Тематика: Финляндия, вопросы гражданства, туристических поездок и т.д. Форум региональный - Карелия. Контент не уникальный, ищете сами, пишете от 5-6 пользователей, с 3-4 ответами в каждой теме.

Интересует цена за: 50 постов по такой схеме, где топикстартеры с рерайтом. Также, стоимость вариант без рерайта, простой копипейст.

Заранее спасибо.