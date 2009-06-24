Нужно перенести с форума фильмы на сайт, перед переносом проверять ссылки на работоспособность (rapidshare.com) переносить только dvdrip на форуме фильмов очень много, прошу указывать цену за 1000 фильмов. на форуме ...
Перебить фотки с описанием
Надо перебить фотоальбомы (фотки + названия + описание) с одного сайта на его новую версию. админка - modx, шаблоны все подготовлены, надо только следуя структуре оригинала воссоздать ее в другой админке.. работа несложная, указывайте цену за позицию. обьем сказать затрудняюсь, думаю около 100-120 фоток, но может и больше.
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