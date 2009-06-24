Перебить фотки с описанием

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Завершен16 заявок278 просмотров

Надо перебить фотоальбомы (фотки + названия + описание) с одного сайта на его новую версию. админка - modx, шаблоны все подготовлены, надо только следуя структуре оригинала воссоздать ее в другой админке.. работа несложная, указывайте цену за позицию. обьем сказать затрудняюсь, думаю около 100-120 фоток, но может и больше.

MODX
16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Не смотря на специализацию графика (судя по портфолио) Анастасия отлично справилась с обязанностями контент-менеджера, очень быстро разобралась в незнакомой админке (MODx), а также в не очень простой структуре самописной галереи, в общем технически подкованный фрилансер и просто приятный в общении человек. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, а так же всем рекомендую как отличного исполнителя..
Исключительно приятный в общении и работе человек знающий свое дело. Всем рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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