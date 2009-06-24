Перебить фотки с описанием

Не смотря на специализацию графика (судя по портфолио) Анастасия отлично справилась с обязанностями контент-менеджера, очень быстро разобралась в незнакомой админке (MODx), а также в не очень простой структуре самописной галереи, в общем технически подкованный фрилансер и просто приятный в общении человек. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, а так же всем рекомендую как отличного исполнителя..