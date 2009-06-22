Копипастить фильмы с форума на сайт

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Закрыт1 заявка254 просмотра

Нужно перенести с форума фильмы на сайт, перед переносом проверять ссылки на работоспособность (rapidshare.com) переносить только dvdrip

на форуме фильмов очень много, прошу указывать цену за 1000 фильмов.

на форуме дам права редактировать фильмы, что бы было удобней перекидывать.

пс. форум forum.lastmovie.ru

сайт lastmovie.ru

16 лет назад
kostik1989
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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