Копипастить фильмы с форума на сайт

Нужно перенести с форума фильмы на сайт, перед переносом проверять ссылки на работоспособность (rapidshare.com) переносить только dvdrip

на форуме фильмов очень много, прошу указывать цену за 1000 фильмов.

на форуме дам права редактировать фильмы, что бы было удобней перекидывать.

пс. форум forum.lastmovie.ru

сайт lastmovie.ru