Скачивание альбомов -новинок-ТОПа 2009г. далее 2008г. всех жанров. с тэгами и каринками альбо в хорошем качестве для дальнейшего формирования муз.базы и качество записей не ниже 320. если качество хуже но не ниже 256, ...
Копипастить фильмы с форума на сайт
Нужно перенести с форума фильмы на сайт, перед переносом проверять ссылки на работоспособность (rapidshare.com) переносить только dvdrip
на форуме фильмов очень много, прошу указывать цену за 1000 фильмов.
на форуме дам права редактировать фильмы, что бы было удобней перекидывать.
пс. форум forum.lastmovie.ru
сайт lastmovie.ru
Заявки фрилансеров
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