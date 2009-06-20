Контент- менеджмент

Скачивание альбомов -новинок-ТОПа 2009г. далее 2008г. всех жанров. с тэгами и каринками альбо в хорошем качестве для дальнейшего формирования муз.базы и качество записей не ниже 320.

если качество хуже но не ниже 256, цена-0.10$

за 1-ин скачанный альбом в хорошем качестве- плачу 0.20$

Объёмы предполагаю большие!