Контент - менеджер

Нужны люди на постоянную работу: постинг коментов. Плачу от 10 центов за 1 комент (после первых двух недель - повышение оплаты). Для начала нужно делать в день по 50 коментов (ссылки, куда коментить, высылаю ежедневно). Плачу два раза в месяц (1-5 и 15-20 числа каждого месяца) в Webmoney WMZ. Все вопросы и подробности в асе (384-301-747) или ПМ. Пока нужно только 5 человек. Работа простая, много времени отнимать не будет. Нужно элементарное знание английского на уровне школы.