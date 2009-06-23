Оживление форума

Нужны 7-10 людей, которые создавали бы активность на сайте... + к этому всему нужно все темы создавать по "контентно", т.е если раздел - "интересуюсь мопедами" - - - заводи разговор о мототехники..., и т.д....

подробности в личку. Выберу 7-10 человек.

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