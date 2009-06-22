Подбор фактов для детских развивающих пособий

Требуется грамотный креативный человек, желательно с муз.

образованием, для подбора фактов и заданий для детей к 20 музыкальным инструментам.

К каждому муз. инструменту нужно подобрать 6-10 фактов,

структурированно их изложить простым языком, понятным детям. Если

вводятся непонятные детям термины - их нужно расшифровать. В раздел

"задания" необходимо придумать 2-3 интересных задания, простых в

выполнении детям 3-6 лет.

Правильное оформление заданий включает выравнивание нумерации

заданий, одинаковый шрифт всех заданий, выравнивание по ширине.

Примеры фактов к другим темам прилагаем.

Список муз. инструментов: Туба, арфа, бубен, орган, рояль, труба,

гитара, банджо, флейта, барабан, скрипка, волынка, валторна,

саксофон, маракасы, ксилофон, аккордеон, мандолина, фортепиано,

губная гармоника.

Для начала работы мы просим подобрать факты и задания к любому одному

муз. инструменту (по данному нами образцу).

Срок работы - 2 недели с момента утверждения нами вашего образца.

Оплата 50-70 долларов, в зависимости от качества результата и

количества интересных фактов и заданий.