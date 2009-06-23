Приватный проект для Романюк Татьяны

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка146 просмотров

Требуется сделать креативное описание студи web-дизайна (учитывая сео)

разделы которые требует описать:

- О нас

- Услуги (что мы можем)

понравилось описание:

http://gsub.com.ua/about

http://gsub.com.ua/services

мы занимаемся аналогичной работой что и gsub.com.ua по этому берите пример у них, но не какого рерайта!!!! Текст проверим на уникальность!!!!!!!!!!!!!

В описании «о нас» учитывайте, что мы существуем с 2008 года. Но ваше описание должно убедить наших клиентов, что мы опытные и без проблем справимся с задачей!

У нас команда дизайнеров, программистов и т.д. Учитывайте что мы идем в ногу со временем (например работаем с ajax при создании сайтов)

В описании «Услуги» учитывайте, что мы делаем не только сайты, но разрабатываем полностью корпоративный стиль, интернет магазины, аукционы, соц. сети., полностью организовываем интернет бизнес «под ключ». Делаем не стандартные решения (для примера: последний проект – разработка модуля синхронизации 1с с любым интернет-магазином)…

AJAX
16 лет назад
KPEC
Art 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
1 день
Спасибо! все креативно и быстро... постоянно на связи!!! рекомендую!
Отличный заказчик, чётко ставит задачи и вносит свои правки.

Заявки фрилансеров

TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад

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