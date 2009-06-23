Необходимо немного оживить новоиспеченный форум тематическими постами. Тематика: Финляндия, вопросы гражданства, туристических поездок и т.д. Форум региональный - Карелия. Контент не уникальный, ищете сами, пишете от 5-6 пользователей, с 3-4 ответами в каждой теме. ...
Приватный проект для Романюк Татьяны
Требуется сделать креативное описание студи web-дизайна (учитывая сео)
разделы которые требует описать:
- О нас
- Услуги (что мы можем)
понравилось описание:
мы занимаемся аналогичной работой что и gsub.com.ua по этому берите пример у них, но не какого рерайта!!!! Текст проверим на уникальность!!!!!!!!!!!!!
В описании «о нас» учитывайте, что мы существуем с 2008 года. Но ваше описание должно убедить наших клиентов, что мы опытные и без проблем справимся с задачей!
У нас команда дизайнеров, программистов и т.д. Учитывайте что мы идем в ногу со временем (например работаем с ajax при создании сайтов)
В описании «Услуги» учитывайте, что мы делаем не только сайты, но разрабатываем полностью корпоративный стиль, интернет магазины, аукционы, соц. сети., полностью организовываем интернет бизнес «под ключ». Делаем не стандартные решения (для примера: последний проект – разработка модуля синхронизации 1с с любым интернет-магазином)…
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $70
Требуется грамотный креативный человек, желательно с муз. образованием, для подбора фактов и заданий для детей к 20 музыкальным инструментам. К каждому муз. инструменту нужно подобрать 6-10 фактов, структурированно их изложить простым языком, ...Закрыт16 лет назад
Требуется контент-менеджер для выполнения разовой работы. Знание html, css, photoshop обязательны. Кратко задача: 1. Cайт сделан полностью на html без использования cms 2. Необходимо заменить (или добавить, если отсутствует) ...Закрыт16 лет назад
Необходимо сделать более 150 текстовок с правильным seo (помогу). Тематика: ремонт авто (узкая область). Объем текстовки ~ 300-500 знаков. Срочность - достаточно срочно. Подробности ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $500
Нужны люди на постоянную работу: постинг коментов. Плачу от 10 центов за 1 комент (после первых двух недель - повышение оплаты). Для начала нужно делать в день по 50 коментов (ссылки, куда коментить, высылаю ежедневно). ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо этот текст: http://www.leadertask.ru/content/view/99/93/ вставить сюда: http://www.timedriver.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 С соблюдением всех перелинковок статей друг на друга. и изображения. Пожалуйста пишите стоимость вашей работы на [email protected]Закрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист который сможет скопировать информацию с одних сайтов и перенести ее на другой. Кому интересно - пишите. Я дам сайты откуда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью ...Завершен16 лет назад
Требуются постеры на тему CRM систем Постинг по блогам. Ваши предложения по цене.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доброго время суток ! Нужно написать или сделать рерайт для сайта турфирмы, а именно интересует каталог стран с описанием курортов... Например вот так - О стране(включая описание нескольких курортов), Виза, Полезная информация / Памятка ...Завершен16 лет назад
Надо перебить фотоальбомы (фотки + названия + описание) с одного сайта на его новую версию. админка - modx, шаблоны все подготовлены, надо только следуя структуре оригинала воссоздать ее в другой админке.. работа несложная, ...Завершен16 лет назад