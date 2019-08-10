merchnation

Требуется специалист с опытом работы в Shopify для настройки нового интернет-магазина по образцу другого. Необходимо настроить логику блоков, меню и ссылки, чтобы магазин визуально соответствовал старому. Обязательно укажите свой опыт работы с платформой Shopify.
- $70Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо разработать логотип бренда аудиотехники, который продает наушники и портативные колонки. Логотип необходим в двух видах: в виде надписи для нанесения на портативную колонку и в компактном варианте для нанесения на наушники.Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем человека, который сможет починить/разработать простой веб-сервис для внутреннего использования. Веб сервис представляет из себя табличный интерфейс с возможностью отображения сортировки по датам и другим условиям. Каждая строка соответствует одному YouTube-ролику, в колонках ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно спарсить профили пользователей нескольких групп Facebook по определенному правилу: 1. Есть открытая группа Facebook 2. Эта группа репостит себе на стену посты пользователей 3. Нужно пройтись парсером по стене и собрать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад