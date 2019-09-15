merkulov_dm

Требуется разработать react frontend для CRM системы, специализирующейся на логистике. Задача включает доработку существующего функционала. Ищем надежного специалиста для долгосрочного сотрудничества. Укажите стоимость часа и предоставьте портфолио.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $400
Требуется реализовать модуль создания статей для личного кабинета пользователя. Необходимо разработать блоки для текста, фотогалереи и вставки видео, адаптировать дизайн и написать API для взаимодействия с backend. Ожидается использование стека js, html, css, gulp и json. Возможны альтернативные решения, главное - интеграция в существующую систему.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется frontend специалист для доработки верстки на react. - получать задачи от менеджера проекта (ТЗ) - макеты в figma - коммуникации с backend (работа с реализованным api по документации) - проверка ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Требуется UX/UI дизайнер с опытом работы для отриcовки дизайна интерфейсом в Figma. Работа по ТЗ. Готовые макеты необходимо будет передавать верстальщику, взаимодействовать с ним, отвечать на вопросы.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1000
Реализация CRM системы для логистики с личными кабинетамиВеб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача - взять текущий лого и цвета, текст лого Rutensil logistics преобразить, акцент сделать на текст и уникальный шрифт текст логотипа остается таким же, новое имя для лого мы не придумываем. Logistics можно убрать, круг ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработчик для продолжительного сотрудничества. Первоочередные задачи: - Знакомство с проектом (пофиксить несколько багов) - Доработка справочника индексов (система осуществляет контроль ведения заявок по логистике, в заявках участвуют почтовые индексы населенных пунктов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать вёрстку, проект практически готов: 1. Сверстать результаты поиска, поиск будет выполняться по новостям, мероприятиям, анонсам, портфолио. В результате поиска должен быть заголовок материала, в котором найдено искомое значение, дата публикации материала, часть ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Основной функционал реализован. Купили шаблон с готовой вёрсткой элементов, нужно натянуть вёрстку. Периодически возникают задачи на доработку и баг-фиксинг. Задачи ведём в trello, оценка трудоёмкостей задач обсуждается с исполнителем по каждой задаче. CRM на php-symfony. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо спарсить почтовые индексы (код страны, наименование страны, населенный пункт, почтовый индекс, координаты). Возможные источники: - www.geonames.org (есть api) - worldpostalcode.comВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1500
PHP yii2, js, css, html Необходимо реализовать сайт-портфолио (многостраничный) с каталогом продукции и возможностью заказа товара через корзину (без личного кабинета).Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад