merkulov_dm

Дмитрий merkulov_dm

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$300
выплачено фрилансерам
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  • React CRM система для логистики

    Требуется разработать react frontend для CRM системы, специализирующейся на логистике. Задача включает доработку существующего функционала. Ищем надежного специалиста для долгосрочного сотрудничества. Укажите стоимость часа и предоставьте портфолио.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализация модуля для формирования составного блога

    $400

    Требуется реализовать модуль создания статей для личного кабинета пользователя. Необходимо разработать блоки для текста, фотогалереи и вставки видео, адаптировать дизайн и написать API для взаимодействия с backend. Ожидается использование стека js, html, css, gulp и json. Возможны альтернативные решения, главное - интеграция в существующую систему.

    CSSHTMLJavaScriptGulp
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка crm системы (frontend)

    Требуется frontend специалист для доработки верстки на react.  - получать задачи от менеджера проекта (ТЗ) - макеты в figma - коммуникации с backend (работа с реализованным api по документации) - проверка ...

    Figma
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн CRM системы

    $300

    Требуется UX/UI дизайнер с опытом работы для отриcовки дизайна интерфейсом в Figma. Работа по ТЗ. Готовые макеты необходимо будет передавать верстальщику, взаимодействовать с ним, отвечать на вопросы.

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для сайта

    Задача - взять текущий лого и цвета, текст лого Rutensil logistics преобразить, акцент сделать на текст и уникальный шрифт текст логотипа остается таким же, новое имя для лого мы не придумываем. Logistics можно убрать, круг ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка CRM-системы

    Требуется разработчик для продолжительного сотрудничества.  Первоочередные задачи: - Знакомство с проектом (пофиксить несколько багов) - Доработка справочника индексов (система осуществляет контроль ведения заявок по логистике, в заявках участвуют почтовые индексы населенных пунктов ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка вёрстки

    Необходимо доработать вёрстку, проект практически готов: 1. Сверстать результаты поиска, поиск будет выполняться по новостям, мероприятиям, анонсам, портфолио. В результате поиска должен быть заголовок материала, в котором найдено искомое значение, дата публикации материала, часть ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка проекта (CRM по логистике)

    Основной функционал реализован. Купили шаблон с готовой вёрсткой элементов, нужно натянуть вёрстку. Периодически возникают задачи на доработку и баг-фиксинг. Задачи ведём в trello, оценка трудоёмкостей задач обсуждается с исполнителем по каждой задаче. CRM на php-symfony. ...

    PHPSymfonyYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер сайта

    Необходимо спарсить почтовые индексы (код страны, наименование страны, населенный пункт, почтовый индекс, координаты). Возможные источники: - www.geonames.org (есть api) - worldpostalcode.com

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

e_chernomazov
Евгений 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Дизайн CRM системы
Figma
Рекомендую как отличного заказчика, оплатил работу в срок 👌
Отличный специалист, вник в требования, разработал дизайн макетов с адаптивом. Работы выполнил в срок, претензий не возникло.
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