Руководитель интернет-проекта риэлторской компании. Риэлторской компании на постоянную работу в офис требуется руководитель интернет-проекта по недвижимости www.balog.ru .Возможна удалённая работа после 3-4 месяцев внедрения проекта. Требуются опытный специалист в развивающуюся компанию, который хочет не ...
- $5000Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нам надо разработать фирменный стиль для риэлторской компании.Список того,что потенциально хотим- перечень внизу. Tелефон 8-926-832-83-37 , Степан Евгеньевич.На все вопросы ответим при встрече у нас в офисе м.Ленинский проспект,где мы сможем составить ...Фирменный стиль51 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется профессиональный копирайтер (рерайтер) ,журналист для наполнения сайта по продаже риэлторских услуг в Москве.Тематика сайта-аренда квартир и коттеджей,аренда и продажа коммерческой недвижимости,брокеридж недвижимости. Требования: Высшее образование, опыт по подготовке риэлторского сайта, написанию статей и подготовке ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $15000
Требуется создание, раскрутка и поддержание портала по аренде недвижимости,состоящего из 6 сайтов.3 сайта по аренде жилых помещений (аренда квартир,аренда элитных квартир,аренда коттеджей) и 3 сайта по аренде коммерческой недвижимости (аренда офиса,аренда склада,аренда магазина).Все сайты ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
Уважаемые господа сайтостроители! Компании требуется разработать, создать и раскрутить ресурс по оказанию строительных услуг. Девиз сайта: Строим и ремонтируем Все! Представляет услуги многопрофильной строительной фирмы. Цель-продвижение услуг через интернет. Примеры сайтов конкурентов: http://www.stroykon.ru/ http://www.domastroj.ru/ http://www.stroylist.ru/ http://www.danichgroup.ru/ http://www.abs-stroy.ru/ http://www.rmnt.ru/ http://www.avtonom.ru/ http://www.domstroy-m.ru/ http://www.sibmaster.ru/ http://www.rift.ru/ http://www.unika.ru/ http://www.klass.ru/index.html http://www.selskom.ru/ http://www.elite-stroy.com/ http://www.desrem.ru/ http://www.npcrz.ru/ http://www.utstroy.ru/ http://www.rusz.ru/house/ http://www.zakazdomov.ru/ http://www.vashdom.ru/ http://www.mukhin.ru/ http://www.dacha21.ru/ http://www.rst2001.ru/ http://www.monolith-group.ru/brus.htm http://stroyportal.ru/ Этапы работ: 1.Краткое ТЗ и подготовка минимума контента-1 день. 2.Создание сайта ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $2500
Требуется создание системы (скрипт,программа ) автоматической рассылки объявлений на доски в интернете.Преимущественная тематика -недвижимость,услуги.Максимальная автоматизация,приручение досок.Возможно использование и доработка готовых сервисов,программ.Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $8000
Требуется редизайн, реконструкция и клонирование (многосайтовость на разных доменах) сайта http://www.subarenda.ru на основе CMS BITRIX (http://www.bitrix.ru). 1. Разработка современного, эффектного, грамотного дизайна с максимальным количеством рекламных мест, удобной навигацией и планировкой ресурса. 2. Создание на ресурсе ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10000
Требуется создание системы глобального мониторинга сайтов по недвижимости с целью сбора, анализа, подготовки и продажи БД по вторичной, коммерческой, загородной недвижимости и аренде квартир. Объединение ее с печатными БД и известными БД и архивами. Создание ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт18 лет назад