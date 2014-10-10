mik888

Михаил mik888

 
36 летРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки по верстке

    Нужны доработки по верстке, дизайн есть. Верстка выполнена на базе bootstrap3, требуются доработки некоторых элементов под дизайн, оптимизация, ничего космического. С вас стоимость часа работы и примеры кода.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка интернет-магазина автозапчастей

    Необходимо реализовать фронтенд часть уже запущенного интернет-магазина автозапчастей http://carreta.ru. Дизайн, верстка, возможно какие-то тексты в главных разделах. Магазин не шаблонный, работает на платформе Django, в данный момент весь фронтенд выполнен на голом Twitter Bootstrap. Хорошим ...

    BootstrapDjangoБрендбук
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад