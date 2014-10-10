Нужны доработки по верстке, дизайн есть. Верстка выполнена на базе bootstrap3, требуются доработки некоторых элементов под дизайн, оптимизация, ничего космического. С вас стоимость часа работы и примеры кода.
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужны доработки по верстке, дизайн есть. Верстка выполнена на базе bootstrap3, требуются доработки некоторых элементов под дизайн, оптимизация, ничего космического. С вас стоимость часа работы и примеры кода.
Необходимо реализовать фронтенд часть уже запущенного интернет-магазина автозапчастей http://carreta.ru. Дизайн, верстка, возможно какие-то тексты в главных разделах. Магазин не шаблонный, работает на платформе Django, в данный момент весь фронтенд выполнен на голом Twitter Bootstrap. Хорошим ...