milanational

Мила milanational

 
29 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Лиды в ФБ

    $50

    Здравствуйте, Валерий. Интересует продвижение в соц сетях и ваши работы захватили внимание. У вас есть время чтобы обсудить сотрудничество? Спасибо

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
Лиды в ФБ
Все четко, грамотная поставка задачи, оплата в срок, быстрая обратная связь!
Валерий составил рабочую стратегию для рекламной компании и был всегда на связи. Спасибо!
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