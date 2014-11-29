milanorigin

Михаил milanorigin

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

milan_cs
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
5 баллов
10 лет назад
Сайт школы стилистов
Принял меня исполнителем, но дело до работы не дошло, может пока еще. А вообщем не кинул. Просто не дощло до дела.
Очень понравилась работа. Даже раньше срока.
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