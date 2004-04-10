mipeina

Ширин Пулатова mipeina

 
19 летУзбекистан/Ташкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Дизайн, которому доверяешь

Обо мне

Креативный, внимательный к деталям дизайнер, с чувством стиля и широким кругозором в сторону современного веб и графического дизайна. Продвинутый пользователь Figma, работаю также в Adobe Photoshop, CorelDRAW, Sketch. Уверенные знания теории дизайна и понимание принципов UX в сочетании с опытом создания рекламных материалов (баннеров, рекламных креативов) позволяют мне быстро осваивать любой инструмент для работы с визуалом и создавать качественные с точки зрения дизайна материалы. Хорошо знакома со всеми аспектами теории, специфичными для веб-дизайна. Умею правильно работать с референсами и подбирать креативные и композиционные решения. Знаю основные стили в дизайне, умею создавать работы в определенной стилистике, подбирать все элементы дизайна с учетом этой стилистики.

Награды

Имею опыт участия в дизайн-баттле для веб-дизайнеров от российской школы дизайна Krona.Studio, в рамках которого заняла 1 место. Результаты баттла можно посмотреть здесь - https://www.instagram.com/p/CaPl7_doLpD/?igshid=OTJlNzQ0NWM=

Технологический процесс (этапы проектирования сайтов)

  1. Брифинг/Сбор информации.

  2. Конкурентный анализ.

  3. Структура сайта и Прототипирование. Проработка структуры сайта и создание функционального прототипа.

  4. Визуальная концепция. Визуальный анализ индустрии, подбор референсов. Расставление приоритетов при создании концепции.

  5. Адаптив.

  6. Передача макета разработчикам. Грамотная подготовка макета для разработки.

Ссылки на портфолио

https://www.behance.net/shirinpulatova
https://dribbble.com/bymirina

Связь со мной

  1. Telegram - https://t.me/mipeina

  2. Whatsapp - +998 (99) 823-82-08

  3. Instagram - https://instagram.com/mirina.designer?igshid=YmJhNjkzNzY=

  4. Gmail - [email protected]

FigmaCorelDRAWPhotoshop