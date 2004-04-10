Ширин Пулатова mipeinamipeina
Обо мне
Креативный, внимательный к деталям дизайнер, с чувством стиля и широким кругозором в сторону современного веб и графического дизайна. Продвинутый пользователь Figma, работаю также в Adobe Photoshop, CorelDRAW, Sketch. Уверенные знания теории дизайна и понимание принципов UX в сочетании с опытом создания рекламных материалов (баннеров, рекламных креативов) позволяют мне быстро осваивать любой инструмент для работы с визуалом и создавать качественные с точки зрения дизайна материалы. Хорошо знакома со всеми аспектами теории, специфичными для веб-дизайна. Умею правильно работать с референсами и подбирать креативные и композиционные решения. Знаю основные стили в дизайне, умею создавать работы в определенной стилистике, подбирать все элементы дизайна с учетом этой стилистики.
Награды
Имею опыт участия в дизайн-баттле для веб-дизайнеров от российской школы дизайна Krona.Studio, в рамках которого заняла 1 место. Результаты баттла можно посмотреть здесь - https://www.instagram.com/p/CaPl7_doLpD/?igshid=OTJlNzQ0NWM=
Технологический процесс (этапы проектирования сайтов)
Брифинг/Сбор информации.
Конкурентный анализ.
Структура сайта и Прототипирование. Проработка структуры сайта и создание функционального прототипа.
Визуальная концепция. Визуальный анализ индустрии, подбор референсов. Расставление приоритетов при создании концепции.
Адаптив.
Передача макета разработчикам. Грамотная подготовка макета для разработки.
Ссылки на портфолио
https://www.behance.net/shirinpulatova
https://dribbble.com/bymirina
Связь со мной
Telegram - https://t.me/mipeina
Whatsapp - +998 (99) 823-82-08
Instagram - https://instagram.com/mirina.designer?igshid=YmJhNjkzNzY=
Gmail - [email protected]
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