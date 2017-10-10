Админимстрирую несколько онлайн-проектов, пишу, корректирую, редактирую, занимаюсь рерайтингом.

Создаю тексты и посты, делаю контент для нескольких онлайн-групп, могу заняться оформлением, направлением и продвижением онлайн-групп и сайтов. Так же займусь рерайтингом и редактированием.