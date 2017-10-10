Админимстрирую несколько онлайн-проектов, пишу, корректирую, редактирую, занимаюсь рерайтингом.
Создаю тексты и посты, делаю контент для нескольких онлайн-групп, могу заняться оформлением, направлением и продвижением онлайн-групп и сайтов. Так же займусь рерайтингом и редактированием.
Портфолио
- Управление онлайн-проектами227 просмотров
Управление проектами
нет отзывов
$3/час
от $8от 3 часов
#88
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $8от 1 часа
#758
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 часов
#794
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $8от 2 часов
#2304