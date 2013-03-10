mitasss

Иван Пархоменко mitasss

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Исправить ошибку Magento

    Fatal error: Cannot override final method Mage_Core_Model_Abstract::clearInstance() in /var/www/admin/data/www/site.com.ua/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php on line 38 хотел воставновить файл с бекапа теперь выдает ошибку Fatal error: Class 'Mage_Catalog_Model_Product' not found in /var/www/admin/data/www/site.com.ua/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Config.php on line ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и натяжка на Magento

    Добрый день! Требуется верстка сайта на Magento, с учётом особенностей движка. Входные данные - готовые макеты в psd. Так же необходима натяжка на cms Magento! Требования – ...

    Magento
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать и нарисовать дизайн для сайта

    Начинающий интернет магазин женского белья ищет исполнителя, который бы разработал и нарисовал дизайн для сайта. Тематика сайта классическое и эротическое белье. Сайт ориентирован на женскую аудиторию. Движок ...

    Magento
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад