Fatal error: Cannot override final method Mage_Core_Model_Abstract::clearInstance() in /var/www/admin/data/www/site.com.ua/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php on line 38 хотел воставновить файл с бекапа теперь выдает ошибку Fatal error: Class 'Mage_Catalog_Model_Product' not found in /var/www/admin/data/www/site.com.ua/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Config.php on line ...
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