Коллективу нашего каталога www.goodsmatrix.ru нравиться текущий дизайн сайта. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и инвестор проекта, который обладает хорошим художественным чутьем дал нам задание по его дальнейшему развитию. Мы готовы развивать дизайн, если найдем ...