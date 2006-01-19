mkisin

Гость mkisin

 
63 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка производительности базы данных MS SQL

    Веб проект. Система начала тормозить. Одной из причин может быть отсутсвие настройки производительности базы данных ms sql. Необходим аудит базы и настройка ее производительности. Текущая проблема разовая, но не исключаю необходимость переодической подстройки базы.

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Развитие дизайна сайта

    Коллективу нашего каталога www.goodsmatrix.ru нравиться текущий дизайн сайта. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и инвестор проекта, который обладает хорошим художественным чутьем дал нам задание по его дальнейшему развитию. Мы готовы развивать дизайн, если найдем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Набор внештатных оптимизаторов.

    $1000

    ООО "Администратор интернет проектов" набирает группу штатных и внештатных специалистов по продвижению интернет проектов и интернет маркетингу. Оплата - фикс+бонус в зависимости от результата. Средний ориентир - 1000 долларов суммарно.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Электронный каталог продуктов GoodsMatrix

    $1000

    Коллеги, довожу до вашего сведения, что указанный проект находится в разработке. Это большая интернет база данных по продуктам питания. Для ясности скажу, что некоторым аналогом является яндекс маркет. Что интересует. 1. Программистам нужна поддержка системщика по ...

    Дизайн сайта
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад