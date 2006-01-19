Веб проект. Система начала тормозить. Одной из причин может быть отсутсвие настройки производительности базы данных ms sql. Необходим аудит базы и настройка ее производительности. Текущая проблема разовая, но не исключаю необходимость переодической подстройки базы.
- Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Коллективу нашего каталога www.goodsmatrix.ru нравиться текущий дизайн сайта. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и инвестор проекта, который обладает хорошим художественным чутьем дал нам задание по его дальнейшему развитию. Мы готовы развивать дизайн, если найдем ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт17 лет назад
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ООО "Администратор интернет проектов" набирает группу штатных и внештатных специалистов по продвижению интернет проектов и интернет маркетингу. Оплата - фикс+бонус в зависимости от результата. Средний ориентир - 1000 долларов суммарно.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт18 лет назад
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Коллеги, довожу до вашего сведения, что указанный проект находится в разработке. Это большая интернет база данных по продуктам питания. Для ясности скажу, что некоторым аналогом является яндекс маркет. Что интересует. 1. Программистам нужна поддержка системщика по ...Базы данных8 заявокЗакрыт18 лет назад