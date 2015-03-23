mmalkolm

Владимир mmalkolm

 
46 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Восстановление старых фотографий, удаление объектов с фотографии, монтаж любой сложности.

"Я ещё и вышивать могу. И на машинке, м-м-м… тоже…" (с)

Работаю контент-менеджером и тестировщиком, разбираюсь в html, php, js. Если надо, могу помочь с одностраничниками.

В свободное от от основной работы время веду SEO-блог, пишу тексты для сайтов, фотографирую свадьбы.

PHPJavascriptHTMLТексты для сайта
Тестирование сайтов
нет отзывов
$7/час
от 2 дней
#368
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1344
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#3534