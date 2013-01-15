Имеется сайт на DLE 9.7 с нужным мне шаблоном. На сайте установлен модуль Фотоальбомы "Титан" v.0.10. Необходимо адаптировать шаблон модуля к шаблону всего сайта, иначе смотрится неаккуратно. Нужные элементы шаблона и ...