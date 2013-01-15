mods

Сергей mods

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимы логотип и баннер для сайта

    Для сайта требуется графика. Тематика сайта - комп. игры и дополнения к ним. * Логотип - 303х76. Формат png с прозрачным (или частично прозрачным) фоном. * Баннер - 468*60. ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона модуля к шаблону сайта

    Имеется сайт на DLE 9.7 с нужным мне шаблоном. На сайте установлен модуль Фотоальбомы "Титан" v.0.10. Необходимо адаптировать шаблон модуля к шаблону всего сайта, иначе смотрится неаккуратно. Нужные элементы шаблона и ...

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад