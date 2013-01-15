Для сайта требуется графика. Тематика сайта - комп. игры и дополнения к ним. * Логотип - 303х76. Формат png с прозрачным (или частично прозрачным) фоном. * Баннер - 468*60. ...
Баннеры25 заявок
Закрыт
12 лет назад
Для сайта требуется графика. Тематика сайта - комп. игры и дополнения к ним. * Логотип - 303х76. Формат png с прозрачным (или частично прозрачным) фоном. * Баннер - 468*60. ...
Имеется сайт на DLE 9.7 с нужным мне шаблоном. На сайте установлен модуль Фотоальбомы "Титан" v.0.10. Необходимо адаптировать шаблон модуля к шаблону всего сайта, иначе смотрится неаккуратно. Нужные элементы шаблона и ...