20 лет руководящего стажа в разных сферах деятельности

Выполняю заказы на ETXT, неплохое соотношение рейтинг/положительные отзывы, отрицательных отзывов нет, уникальность всегда 100%, прохожу у многих заказчиков по БС, работаю по индивидуальным заказам.