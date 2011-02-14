20 лет руководящего стажа в разных сферах деятельности
Выполняю заказы на ETXT, неплохое соотношение рейтинг/положительные отзывы, отрицательных отзывов нет, уникальность всегда 100%, прохожу у многих заказчиков по БС, работаю по индивидуальным заказам.
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Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $2
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга