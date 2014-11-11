Специальность - Филология (прикладная)
Время обучения - с 2011 по 2015
Теоретические знания и практические умения по следующим курсам: "Литературное редактирование", "Коммуникационное пространство СМИ", "Основы журналистского творчества (печатные СМИ)", "Риторика", "Стилистика", "Филологическое обеспечение бизнес коммуникаций", "Деловое письмо", "Деловая коммуникация".
Опыт работы в печатном издании газеты "Речь" (г. Череповец, холдинг ООО "МЕДИА-ЦЕНТР").
Хорошее владение научным стилем: занимаюсь научной деятельностью.
Окончила курсы офис-секретаря.
Ответственно подхожу к любой работе.
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$30/час
от $30от 2 дней
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Редактирование и Корректура
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$40/час
от $40от 3 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$30/час
от $30от 5 дней
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Стихи, Песни и Проза
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$50/час
от $50от 3 дней
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