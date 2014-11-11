Специальность - Филология (прикладная)

Время обучения - с 2011 по 2015

Теоретические знания и практические умения по следующим курсам: "Литературное редактирование", "Коммуникационное пространство СМИ", "Основы журналистского творчества (печатные СМИ)", "Риторика", "Стилистика", "Филологическое обеспечение бизнес коммуникаций", "Деловое письмо", "Деловая коммуникация".

Опыт работы в печатном издании газеты "Речь" (г. Череповец, холдинг ООО "МЕДИА-ЦЕНТР").

Хорошее владение научным стилем: занимаюсь научной деятельностью.

Окончила курсы офис-секретаря.

Ответственно подхожу к любой работе.