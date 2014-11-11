moli_doly

Алина moli_doly

 
32 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Специальность - Филология (прикладная)

Время обучения - с 2011 по 2015

Теоретические знания и практические умения по следующим курсам:  "Литературное редактирование", "Коммуникационное пространство СМИ", "Основы журналистского творчества (печатные СМИ)", "Риторика", "Стилистика", "Филологическое обеспечение бизнес коммуникаций", "Деловое письмо", "Деловая коммуникация".

Опыт работы в печатном издании газеты "Речь" (г. Череповец, холдинг ООО "МЕДИА-ЦЕНТР").

Хорошее владение научным стилем: занимаюсь научной деятельностью. 

Окончила курсы офис-секретаря. 

Ответственно подхожу к любой работе. 

Копирайтинг
нет отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$40/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$30/час
от $30от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга