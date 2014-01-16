Создание сайтов под ключ, продвижение, сопровождение

Студия веб-дизайна «Gamma» - занимается разработкой, продвижением и поддержкой сайтов любой сложности. В своей работе мы используем менеджер управления содержимого сайтов CMS SiteEdit, что позволяет значительно уменьшить затраты на разработку движка сайта, использовать абсолютно любой дизайн сайта, без потери функциональности и работоспособности. Наши сайты могут управляться заказчиками на все 100%, без участия разработчиков.

Почему выгодно сотрудничать с нами? Такой вопрос часто слышится от заказчиков:

- во-первых наши цены весьма демократичные;

- во-вторых мы разрабатываем «под ключ», что значительно упрощает для заказчика процесс создания сайта, заказчику не надо искать дизайнера, верстальщика, программиста, контент-менеджера, SEO-оптимизатора, все эти люди мы и собраны в единую команду, для решения Ваших забот;

- в-третьих нашим постоянным клиентам мы предлагаем скидки;

- в-четвертых в стоимость создания сайта входит:

1. Разработка сайта как с шаблонным, так и оригинальным дизайном;

2. Создание функциональной структуры сайта;

3. Размещение сайта в сети Internet на скоростных каналах;

4. Регистрацию доменного имени (типа www.firma.ru (com, org и др.));

5. Корпоративная почта (при необходимости);

6. Регистрацию сайта в каталогах и поисковых системах;

7. Первичное продвижение сайта в Internet;

8. Установку блока статистики и анализа посещения сайта;

- ну и в-пятых мы порядочные и ответственные работники, нам нравиться наша работы и поэтому сделанные нами сайты нравятся людям и их посещают Ваши потенциальные клиенты!

Будем рады сотрудничеству!

портфолио: gammaweb.ru/portfolio