Студия веб-дизайна «Gamma» - занимается разработкой, продвижением и поддержкой сайтов любой сложности. В своей работе мы используем менеджер управления содержимого сайтов CMS SiteEdit, что позволяет значительно уменьшить затраты на разработку движка сайта, использовать абсолютно любой дизайн сайта, без потери функциональности и работоспособности. Наши сайты могут управляться заказчиками на все 100%, без участия разработчиков.
Почему выгодно сотрудничать с нами? Такой вопрос часто слышится от заказчиков:
- во-первых наши цены весьма демократичные;
- во-вторых мы разрабатываем «под ключ», что значительно упрощает для заказчика процесс создания сайта, заказчику не надо искать дизайнера, верстальщика, программиста, контент-менеджера, SEO-оптимизатора, все эти люди мы и собраны в единую команду, для решения Ваших забот;
- в-третьих нашим постоянным клиентам мы предлагаем скидки;
- в-четвертых в стоимость создания сайта входит:
1. Разработка сайта как с шаблонным, так и оригинальным дизайном;
2. Создание функциональной структуры сайта;
3. Размещение сайта в сети Internet на скоростных каналах;
4. Регистрацию доменного имени (типа www.firma.ru (com, org и др.));
5. Корпоративная почта (при необходимости);
6. Регистрацию сайта в каталогах и поисковых системах;
7. Первичное продвижение сайта в Internet;
8. Установку блока статистики и анализа посещения сайта;
- ну и в-пятых мы порядочные и ответственные работники, нам нравиться наша работы и поэтому сделанные нами сайты нравятся людям и их посещают Ваши потенциальные клиенты!
Будем рады сотрудничеству!
портфолио: gammaweb.ru/portfolio
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