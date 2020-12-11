Добрый день!

Моя специализация - дизайн сайтов.

Создаю индивидуальный дизайн сайтов. Работаю в Figma, Adobe illustrator,

Adobe XD и Adobe Photoshop, не используя шаблонов.

Процесс работы

В начале работы мы обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость, способ оплаты только в письменной форме.Если ТЗ отсутствует, прошу Вас заполнить небольшой бриф.

Следующий этап — разработка прототипа и его согласование с Вами.

После утверждения, приступаем к дизайн концепции. на этом этапе в ход вступает- визуал. Если у Вас нет фирменных цветов, я предложу вам те решения, которые будут Вас отличать на рынке и передавать настроения вашего бренда.

Разработка дизайн макета.

Передача проекта. ﻿

Внесение правок по дизайну, в рамках согласованного технического задания.

Оплата

Беру 30% предоплаты от стоимости проекта, чтобы понимать, что вы настроены серьезно и намерены работать со мной)

После могу предложить два варианта:

После утверждения прототипа - следующие 30%.

При передаче полного комплекта всех исходных материалов, файлов готового проекта - оставшиеся 40%.

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно.