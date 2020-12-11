Добрый день!
Моя специализация - дизайн сайтов.
Создаю индивидуальный дизайн сайтов. Работаю в Figma, Adobe illustrator,
Adobe XD и Adobe Photoshop, не используя шаблонов.
Процесс работы
В начале работы мы обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость, способ оплаты только в письменной форме.Если ТЗ отсутствует, прошу Вас заполнить небольшой бриф.
Следующий этап — разработка прототипа и его согласование с Вами.
После утверждения, приступаем к дизайн концепции. на этом этапе в ход вступает- визуал. Если у Вас нет фирменных цветов, я предложу вам те решения, которые будут Вас отличать на рынке и передавать настроения вашего бренда.
Разработка дизайн макета.
Передача проекта.
Внесение правок по дизайну, в рамках согласованного технического задания.
Оплата
Беру 30% предоплаты от стоимости проекта, чтобы понимать, что вы настроены серьезно и намерены работать со мной)
После могу предложить два варианта:
После утверждения прототипа - следующие 30%.
При передаче полного комплекта всех исходных материалов, файлов готового проекта - оставшиеся 40%.
Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно.
Портфолио
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