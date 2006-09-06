Дизайн студия ищет вебдизайнера для постоянной работы. Основные требования: - Наличие опыта работы (не менее 10 работ в портфолио), и как следствие - качества работы; - Пунктуальность (!); - Воспитание. Требуется регулярно делать макеты PSD на заказ, цена - 200$ ...
Образование
высшее, специальность "Сетевая безопасность"
Достижения
1 место по информатике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;
1 место по экономике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;
2 место по математике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;
Ряд дипломов за победы в городских и районных олимпиадах по математике и программированию;
Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2001 год
Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2002 год
Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2003 год
Сертификат программиста Delphi, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год
Сертификат пользователя Word 2000, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год
Сертификат специалиста по интернет-технологиям, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год
Дополнительная информация
Операционные системы:
Windows 95/98/ME/2000(Server,Professional)/NT(Server,Workstation)/XP/FreeBSD - установка, настройка, администрирование
Unix, Linux - установка и настройка серверов Apache, PHP, MySQL
Языки программирования:
TurboPascal 7.1, C++, PHP
Программные пакеты: Delphi 3-8, C++Builder 3-6, MS Office, FTP, Mail, Web Servers, Security systems, Macromedia Studio.
Технический английский язык.
Инициативный, исполнительный, коммуникабельный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, высокая скорость написания программ.
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