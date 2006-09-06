morozov

Владимир Морозов morozov

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Образование

высшее, специальность "Сетевая безопасность"

Достижения

1 место по информатике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

1 место по экономике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

2 место по математике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

Ряд дипломов за победы в городских и районных олимпиадах по математике и программированию;

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2001 год

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2002 год

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат программиста Delphi, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат пользователя Word 2000, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат специалиста по интернет-технологиям, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Дополнительная информация

Операционные системы:

Windows 95/98/ME/2000(Server,Professional)/NT(Server,Workstation)/XP/FreeBSD - установка, настройка, администрирование

Unix, Linux - установка и настройка серверов Apache, PHP, MySQL

Языки программирования:

TurboPascal 7.1, C++, PHP

Программные пакеты: Delphi 3-8, C++Builder 3-6, MS Office, FTP, Mail, Web Servers, Security systems, Macromedia Studio.

Технический английский язык.

Инициативный, исполнительный, коммуникабельный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, высокая скорость написания программ.

PHPMySQLDelphiLinuxApacheFreeBSD

  • Требуется Web-дизайнер

    $200

    Дизайн студия ищет вебдизайнера для постоянной работы. Основные требования: - Наличие опыта работы (не менее 10 работ в портфолио), и как следствие - качества работы; - Пунктуальность (!); - Воспитание. Требуется регулярно делать макеты PSD на заказ, цена - 200$ ...

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  • Анимация шапки сайта по макету

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  • ВебДизайнер

    $300

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    Дизайн сайтов9 заявок
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  • Дизайнер

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    PHPHTML
    Дизайн сайтовнет заявок
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    17 лет назад

  • Требуются web-дизайнеры из Санкт-Петербурга

    $250

    Требуются на удалённую работу Web-дизайнеры. Требования: - Проживание в Санкт-Петербурге; - Наличие мобильной связи; - Ответственность; - Знания Flash-анимации, HTML, Photoshop; - Наличие портфолио не менее 3-х работ с Flash-анимацией; - Умение рисовать сайты не хуже, чем katana-suzuki.ru, iqp.ru, vepr.spb.ru. Необязательно, но ...

    PHPMySQLHTML
    Дизайн сайтов10 заявок
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    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Corax
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется сверстать 2 сайта
Гуд
Сделал чётко, быстро и в срок. С первого раза.
Ответный отзыв
volandoc
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Видео-ролик - заставка
Спасибо за доверие. Очень понравилось работать. Оплата вовремя. Надеюсь что будем и дальше сотрудничать!
Работа сделана качественно и в срок! Всё очень понравилось, будем работать дальше! Спасибо!
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