Образование

высшее, специальность "Сетевая безопасность"

Достижения

1 место по информатике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

1 место по экономике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

2 место по математике на Всероссийской олимпиаде в 2000 году. Москва, Диплом 1 степени;

Ряд дипломов за победы в городских и районных олимпиадах по математике и программированию;

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2001 год

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2002 год

Сертификат соответствия за победу в городской олимпиаде по программированию. Выдан International Collegiate Programming Contest (IBM event sponsor), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат программиста Delphi, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат пользователя Word 2000, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Сертификат специалиста по интернет-технологиям, выдан компанией RetraTech (наличие лицензий на сертифицирование от IBM, MicroSoft и пр.), Санкт-Петербург, 2003 год

Дополнительная информация

Операционные системы:

Windows 95/98/ME/2000(Server,Professional)/NT(Server,Workstation)/XP/FreeBSD - установка, настройка, администрирование

Unix, Linux - установка и настройка серверов Apache, PHP, MySQL

Языки программирования:

TurboPascal 7.1, C++, PHP

Программные пакеты: Delphi 3-8, C++Builder 3-6, MS Office, FTP, Mail, Web Servers, Security systems, Macromedia Studio.

Технический английский язык.

Инициативный, исполнительный, коммуникабельный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, высокая скорость написания программ.