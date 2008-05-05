Разработка дизайна плаката

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок258 просмотров

Есть растровый логотип 300х300 в фотошоп-формате, надо его обрисовать в векторе и сделать дизайн плаката 3х1.5 метра для печати его в типографии. Плакат состоит из логотипа, 1 фотки и текста, всё гармонично сочетаемым должно быть.

p.s. оплата по результату, если бюджет не устраивает, то не пишите, цена подниматься не будет.

17 лет назад
morozov
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mir-mir
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

mir-mir
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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