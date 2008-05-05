Разработка дизайна плаката

Есть растровый логотип 300х300 в фотошоп-формате, надо его обрисовать в векторе и сделать дизайн плаката 3х1.5 метра для печати его в типографии. Плакат состоит из логотипа, 1 фотки и текста, всё гармонично сочетаемым должно быть.

p.s. оплата по результату, если бюджет не устраивает, то не пишите, цена подниматься не будет.