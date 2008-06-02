Дизайн биллборда 3х6

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен13 заявок335 просмотров

Нужен креативный дизайн биллборда (3х6 м) клубного дома.

Биллборд должен сообщать о продаже квартир в клубном доме на Красной поляне (элит-класс).

Изображение дома использовать нельзя.

Ограничений и требований у заказчика.

Должен быть интересный и стильный дизайн.

Т.е. из обязательных элементов: лого, название агентства, контакты агентства.

Все остальное на усмотрение дизайнера.

Проблема: у заказчика нет логотипа в векторе.

В предложении обязательно указывайте ссылку на подобные работы!

17 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$60
4 дня
Очень довольна, что выбрала Диану. Работу выполнила на 200%. Очень понравился ее подход работы. Она делает, пока на все 100% не будешь доволен. Буду продолжать с ней работать и всем советую! Спасибо еще раз Диана :)
Очень довольна работой с восхитительной девушкой по имени Екатерина! Она - настоящий генератор идей! Довольна сотрудничеством и с удовольствием поработаю еще =) Всегда на связи, ответстенна, деньги за работу получила моментально, еще раз спасибо, Екатерина! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннера 30х6 метров

    Требуется сделать макет баннера 30х6 метров. Обязательно используя корпоративный стиль и цвет. Дополнительный материал и шрифты вышлю исполнителю. Обязательно знание требований и специфики печати баннеров. Наличие портфолио подобных работ ...

    Наружная реклама15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка макета рекламного щита

    Необходимо разработать макет рекламного щита Детского развлекательного центра размером 2x3 метра (горизонтально). Надпись "Добро пожаловать в детский развлекательный центр" "Welcome to kids club" Должен быть ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рекламный плакат 500х1000 мм (ШхВ)

    $100

    Разработка дизайна рекламного плаката высотой 1000 и шириной 500. Мы обнаружили, что при достаточной плотности размещения рекламных плакатов, клиенты их не особенно замечают. Как это исправить, вот основной вопрос. Ждем предложений! Можно ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Реклама на бортах автобуса

    Требуется качественный художник способный прорисовать макет рекламы на бортах автобуса. Главное, способный предложить свою концепцию. Компания занимается продажей спецодежды, средств защиты, рабочей обуви и т.д. Работа должна быть ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн-макет ролл-апа по предварительному наброску

    $50

    Добрый день! Ищу профессиональных и креативных дизайнеров, кто мог бы мне помочь в этом проекте! Итак: необходим макет ролл-апа. Размер 200х85 см. Вертикальный. Есть предварительный набросок в Corel, картинки,логотипы, текст. ...

    Наружная реклама2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3д картинка на борт Хендэ-Портера

    Необходимо сделать 3д картинку - рекламу доставки букетов. Будет размещена на борту Хендэ-портера. Идея - сделать имитацию "прозрачного борта" машины, через которую было би видно отличные букеты, которые перевозит авто. Также на ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн щита 3х6 для сети салонов цветов

    Задача (срочно) Сделать картинку – рекламу на щите 3Х6 на скоростной трассе (слева по ходу движения) Цель – призвать покупателей букетов осуществлять покупки в нашей сети салонов цветов. Изображение – должен ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад