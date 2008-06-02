Требуется сделать макет баннера 30х6 метров. Обязательно используя корпоративный стиль и цвет. Дополнительный материал и шрифты вышлю исполнителю. Обязательно знание требований и специфики печати баннеров. Наличие портфолио подобных работ ...
Дизайн биллборда 3х6
Нужен креативный дизайн биллборда (3х6 м) клубного дома.
Биллборд должен сообщать о продаже квартир в клубном доме на Красной поляне (элит-класс).
Изображение дома использовать нельзя.
Ограничений и требований у заказчика.
Должен быть интересный и стильный дизайн.
Т.е. из обязательных элементов: лого, название агентства, контакты агентства.
Все остальное на усмотрение дизайнера.
Проблема: у заказчика нет логотипа в векторе.
В предложении обязательно указывайте ссылку на подобные работы!
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