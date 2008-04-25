Дизайн баннера 30х6 метров

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт15 заявок358 просмотров

Требуется сделать макет баннера 30х6 метров.

Обязательно используя корпоративный стиль и цвет.

Дополнительный материал и шрифты вышлю исполнителю.

Обязательно знание требований и специфики печати баннеров.

Наличие портфолио подобных работ обязательно.

17 лет назад
sias
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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