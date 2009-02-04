morozovstanislav

$220
Продвинуть сайт в первую десятку. www.bum-bom.com Основные запросы: Натяжные потолки , натяжные потолки Москва, натяжные потолки цена. по 2000 руб. в неделю с понедельными отчетами.
Поисковые системы (SEO)12 заявок
Закрыт
15 лет назад
Продвинуть сайт в первую десятку. www.bum-bom.com Основные запросы: Натяжные потолки , натяжные потолки Москва, натяжные потолки цена. по 2000 руб. в неделю с понедельными отчетами.
Нужен редизайн и перевод с юкоса на др хостинг www.bum-bom.com. В дальнейшем продвижение на яндексе при премлемых ценах с еженедельными отчетами.