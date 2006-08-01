moscow_opt

Гость moscow_opt

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Требуется поднять ТИЦ проект из 100 сайтов

    $10000

    Требуется поднять ТИЦ проект из 100 сайтов Только белые методы. - на данный момент Тиц сайтов от 0 до 700 Оплата за результат за каждые 100 ТИЦ. На данный момент ТИЦ=от 0 до 700 Пишите сколько можете поднять и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ищем грамотного SEO специалиста

    $5000

    Основная работа: предварительный анализ, планирование, составление семантического ядра и продвижение веб-ресурсов компании. Требования к кандидату: во всем связанным с SEO должен крутиться как рыба в воде. Иметь опыт работы в данной деятельности не менее 3 лет. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php sql - AJAX/Web2.0 - Ищем срочно

    $1500

    Ищем несколько опытных веб-программистов. От кандидатов: безупречное знание PHP+MYSQL, хорошие знания Ajax, JavaScript, Xml. Опыт не менее трех лет (опыт работы в команде приветствуется). Умение анализировать и выполнять поставленные задачи. Дружное взаимодействие с другими лицами команды. ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна система продажи ссылок

    $1000

    Нужна система продажи ссылок Нужна система продажи ссылок на основе: www.setlinks.ru/ fatlink.ru/ 1. Дизайн самый простой на основе setlinks 2. Т.З на основев вышеуказанных сайтах готово (велосипед изобретать не надо) Готовые системы приветствуются P.S. Только для Москвы и М.О так как нужно ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Менеджер Интернет-проектов - только на постоянную

    $2500

    Срочно нужен – Менеджер Интернет-проектов Требования к соискателю: - Опыт написания тех. заданий / расчет заказов; Обязанности: - Составление технических заданий / расчет заказов / работа с клиентом работа в офисе – м. Белорусская зп $1000+ %...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизатор сайтов - только на постоянную работу

    $2500

    На постоянную работу в офис требуется оптимизатор. Оптимизация сайтов под Yandex, Google, Rambler Темы: финансы-(форекс), недвижимость , туризм Опыт работы по оптимизации - не менее 1 года, способность вести одновременно несколько проектов (10-20). З/пл - ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется написать сайт под ключ

    $2500

    Требуется написать САЙТ ПОД КЛЮЧ ОДИН ИЛИ КОМАНДА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Бюджет от 1000 до 2500 в зависимости от Ваших предложений Пример: irr.ru 1. Точная скриптовая копия данного сайта 2. Шаблон на основе аналога сайта 3. Структура таже самая

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад