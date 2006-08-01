moscow_opt

Требуется поднять ТИЦ проект из 100 сайтов Только белые методы. - на данный момент Тиц сайтов от 0 до 700 Оплата за результат за каждые 100 ТИЦ. На данный момент ТИЦ=от 0 до 700 Пишите сколько можете поднять и ...
- $10000Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Основная работа: предварительный анализ, планирование, составление семантического ядра и продвижение веб-ресурсов компании. Требования к кандидату: во всем связанным с SEO должен крутиться как рыба в воде. Иметь опыт работы в данной деятельности не менее 3 лет. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1500
Ищем несколько опытных веб-программистов. От кандидатов: безупречное знание PHP+MYSQL, хорошие знания Ajax, JavaScript, Xml. Опыт не менее трех лет (опыт работы в команде приветствуется). Умение анализировать и выполнять поставленные задачи. Дружное взаимодействие с другими лицами команды. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется поднять ТИЦ проект из 30 сайтов Только белые методы. Оплата за результат за каждые 100 ТИЦ. На данный момент ТИЦ=от 100 до 1500 Пишите сколько можете поднять и свою цену за 100 ТИЦ.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужна система продажи ссылок Нужна система продажи ссылок на основе: www.setlinks.ru/ fatlink.ru/ 1. Дизайн самый простой на основе setlinks 2. Т.З на основев вышеуказанных сайтах готово (велосипед изобретать не надо) Готовые системы приветствуются P.S. Только для Москвы и М.О так как нужно ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Срочно нужен – Менеджер Интернет-проектов Требования к соискателю: - Опыт написания тех. заданий / расчет заказов; Обязанности: - Составление технических заданий / расчет заказов / работа с клиентом работа в офисе – м. Белорусская зп $1000+ %...Системное администрированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
На постоянную работу в офис требуется оптимизатор. Оптимизация сайтов под Yandex, Google, Rambler Темы: финансы-(форекс), недвижимость , туризм Опыт работы по оптимизации - не менее 1 года, способность вести одновременно несколько проектов (10-20). З/пл - ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно создать сайт как на http://www.usadba.ru/rent/?rt=a обязательно PHP Вписать его в новый шаблонСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется написать САЙТ ПОД КЛЮЧ ОДИН ИЛИ КОМАНДА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Бюджет от 1000 до 2500 в зависимости от Ваших предложений Пример: irr.ru 1. Точная скриптовая копия данного сайта 2. Шаблон на основе аналога сайта 3. Структура таже самаяСайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт17 лет назад