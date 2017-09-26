moser-proff

Скопировать информацию + фотографии с сайта prof-estet.com и перенести на мой интернет магазин opencart 2.3
Системы управления (CMS)7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Скопировать информацию + фотографии с сайта prof-estet.com и перенести на мой интернет магазин opencart 2.3
добавить картинки на сайт по разделам + описание - скопировать я скину ссылку от куда. Цена за картинку ? максимальное добавление в день. Картинки есть уже "фото".
Есть хост и домен. Основная задача "выгрузить сам сайт" шаблон уже готов, сделать группы и подгруппы товара + добавить разделы. Предлагайте цену