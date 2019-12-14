mp2

Павел mp2

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Контекстная реклама, SEO оптимизация, аудит.

Помогаю увеличить количество новых клиентов из поиска, опыт работы с 2009.

Услуги:

1 Продвижение.

-google

-yandex

2 Контекстная реклама.

-google

-yandex

3 Юзабилити 

Стоимость услуг формируется от объема поставленных задач.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Маркетинговый анализ

Отзывы заказчиков

mir59
65 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
SEO-оптимизация сайта
Очень добросовестный и требовательный к деталям специалист. Мгновенная коммуникация при потребности. Вежливое и уважительное отношение к клиенту. Рекомендую всем, у кого потребность в работе его профиля!
Мирослав - замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, контактность. Очень вежливое и комфортное общение. Буду с удовольствием сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $30от 2 дней
#134
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$10/час
#41
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
#323