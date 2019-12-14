Контекстная реклама, SEO оптимизация, аудит.
Помогаю увеличить количество новых клиентов из поиска, опыт работы с 2009.
Услуги:
1 Продвижение.
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2 Контекстная реклама.
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3 Юзабилити
Стоимость услуг формируется от объема поставленных задач.
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ТОП-50— Маркетинговый анализ
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Очень добросовестный и требовательный к деталям специалист. Мгновенная коммуникация при потребности. Вежливое и уважительное отношение к клиенту. Рекомендую всем, у кого потребность в работе его профиля!
Ответный отзыв
Мирослав - замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, контактность. Очень вежливое и комфортное общение. Буду с удовольствием сотрудничать и дальше.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $30от 2 дней
#134
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$10/час
#41
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
#323