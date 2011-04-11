Занимаюсь фрилансом с 2009 года и по настоящее время
Опыт:
• Координация работы группы фрилансеров, контроль качества выполненных работ;
• Поиск и размещение контента, в том числе онлайн-видео;
• Наполнение интернет-магазинов;
• Копирайт и рерайт;
• Редактирование сайтов;
• Составление промо-писем;
• Оптимизация текстов;
• Сведение базы данных;
• Проверка и корректировка текстов;
• Редактирование и создание изображений;
• Ведение отчетности.
2 Высших образования: Экономическое и Техническое
Языки: Русский, Украинский, Английский
Компьютерные навыки:
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage), OpenOffice, Total Commander, Advego Plagiatus, Unistall, FinePrint, Labtec WebCam, Torrent, Skype, Nero 7 Essentials, WinDirStat;
Локальные сети, сеть Internet, таблицы Zoho;
Антивирус Eset NOD32;
Интернет-браузеры: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer; Google Chrome;
Разнообразные графические редакторы;
Базовые знания Html, bb-кодов;
и т.д.
Редактирование сайтов и работа с контентом:
http://www.renault-kangoo.at.ua/
Наполнение интернет-магазина: