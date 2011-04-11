Люблю кино и литературу

Занимаюсь фрилансом с 2009 года и по настоящее время

Опыт:

• Координация работы группы фрилансеров, контроль качества выполненных работ;

• Поиск и размещение контента, в том числе онлайн-видео;

• Наполнение интернет-магазинов;

• Копирайт и рерайт;

• Редактирование сайтов;

• Составление промо-писем;

• Оптимизация текстов;

• Сведение базы данных;

• Проверка и корректировка текстов;

• Редактирование и создание изображений;

• Ведение отчетности.

2 Высших образования: Экономическое и Техническое

Языки: Русский, Украинский, Английский

Компьютерные навыки:

Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage), OpenOffice, Total Commander, Advego Plagiatus, Unistall, FinePrint, Labtec WebCam, Torrent, Skype, Nero 7 Essentials, WinDirStat;

Локальные сети, сеть Internet, таблицы Zoho;

Антивирус Eset NOD32;

Интернет-браузеры: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer; Google Chrome;

Разнообразные графические редакторы;

Базовые знания Html, bb-кодов;

и т.д.

Редактирование сайтов и работа с контентом:

http://www.tubeplus.me/

http://cargid.com.ua/

http://kitaj-avto.at.ua/

http://mazda-6.at.ua/

http://mobil-obzor.com.ua/

http://sokovizhimalki.com.ua/

http://www.aforial.dn.ua/

http://www.renault-kangoo.at.ua/

Наполнение интернет-магазина:

http://www.mobilluck.com.ua/

http://kutuzov.com.ua/