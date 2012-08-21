mr_success

Нужен сайт — полностью управляемый. Управление всеми аккаунтами пользователей. Просмотр их данных. Статистика сайта. Простой, интуитивно-понятный интерфейс администратора, не требующий знания ни HTML, ни программирования. Возможность пополнять баланс пользователя на сайте и видеть все заявки ...