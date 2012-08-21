mr_success

Борис mr_success

 
31 годУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта

    $100

    Веб дизайнер! Подрихтовать и выровнять по сетке ескизы веб сайта, подобрать шрифт, улучшыть цветовую гамму!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно создать сайт

    $600

    Нужен сайт — полностью управляемый. Управление всеми аккаунтами пользователей. Просмотр их данных. Статистика сайта. Простой, интуитивно-понятный интерфейс администратора, не требующий знания ни HTML, ни программирования. Возможность пополнять баланс пользователя на сайте и видеть все заявки ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
web_developer_ua
Дмитрий 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$500
8 баллов
9 лет назад
Нужно создать сайт
Своевременная оплата. Рекомендую
Дмитрий выполнил работу на 300% в самом полном обьеме, все качественно, подошол к работе с полной ответственностью! Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта
Очень понравился заказчик, задача поставлена четко, соответственно и работа выполнено быстро-)
Робота Выполнена на Отлично!!!)
Ответный отзыв