mr_success

$100
Веб дизайнер! Подрихтовать и выровнять по сетке ескизы веб сайта, подобрать шрифт, улучшыть цветовую гамму!
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Веб дизайнер! Подрихтовать и выровнять по сетке ескизы веб сайта, подобрать шрифт, улучшыть цветовую гамму!
Нужен сайт — полностью управляемый. Управление всеми аккаунтами пользователей. Просмотр их данных. Статистика сайта. Простой, интуитивно-понятный интерфейс администратора, не требующий знания ни HTML, ни программирования. Возможность пополнять баланс пользователя на сайте и видеть все заявки ...