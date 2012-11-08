Восстановление данных с flash, DVD/CD, SSD, HDD дисков

Имею диплом бакалавра и магистра инженерных наук в электронике. Свою карьеру начинал с обслуживания компьютерного железа, установки программного обеспечения. Я быстро ориентируюсь в новых программах, хорошие знание Windows 2000/XP/Vista/Seven/8 и офисных приложений, знание компьютерной и аудиотехники. Постоянно накапливаю знания о новых тенденциях в электронике и телекоммуникациях, технологии передачи информации, компьютерного железа. Долго занимался восстановлением данных. которое заключалось как в физическом , так и в программном считывании информации. Люблю писать, по этому с недавнего времени стал увлекаться рерайтингом. Имею отличные навыки работы в WORD, EXCEL, POWER POINT. Имею опыт работы с Matlab и C++. Считаю, что работы много не бывает. Обращайтесь, рассмотрю любые ваши предложения.