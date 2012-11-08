mrfreeman88

Майстров Василий mrfreeman88

 
39 летЧехия/Прага
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Восстановление данных с flash, DVD/CD, SSD, HDD дисков

Имею диплом бакалавра и магистра инженерных наук в электронике. Свою карьеру начинал с обслуживания компьютерного железа, установки программного обеспечения. Я быстро ориентируюсь в новых программах, хорошие знание Windows 2000/XP/Vista/Seven/8 и офисных приложений, знание компьютерной и аудиотехники. Постоянно накапливаю знания о новых тенденциях в электронике и телекоммуникациях, технологии передачи информации, компьютерного железа. Долго занимался восстановлением данных. которое заключалось как в физическом , так и в программном считывании информации. Люблю писать, по этому с недавнего времени стал увлекаться рерайтингом. Имею отличные навыки работы в WORD, EXCEL, POWER POINT. Имею опыт работы с Matlab и C++. Считаю, что работы много не бывает. Обращайтесь, рассмотрю любые ваши предложения.

Flash
Переводы
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#6439
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7996