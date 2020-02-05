mupac87

Мирас Нур mupac87

 
36 летКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$159
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DigitalDream
Александр 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$159
10 баллов
3 года назад
Создать сайт бронирования гост. дома на WP
Мирас — понимающий, грамотный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, быстрая оплата. В очередной раз очень приятно было поработать.
Давно работаем по суб подряду, всегда в срок и качественно!
Ответный отзыв
DigitalDream
Александр 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$214
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт по дизайну и посадить на WP
Очень приятно работать с Мирасом. Задача была поставлена понятно, выплата произведена быстро. Сотрудничеством очень доволен. Спасибо за новый опыт!
Александр и Влад отлично отработали в срок, даже выполнили некоторые комменты помимо оговоренных без дополнительной платы. Превзошли ожидания! Отличная верстка и скорость загрузки..
Ответный отзыв
DigitalDream
Александр 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сайт на WP по купленному шаблону
Мирас отличный заказчик. Постоянно на связи, быстрая проверка, хорошая оплата. Очень приятно работать.
Все грамотно отработали! рекомендую всем) приятные на общение и очень исполнительные ребята ))
Ответный отзыв
DigitalDream
Александр 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$104
10 баллов
4 года назад
Верстка и натяжка на wordpress сайта по дизайну
Отличный заказчик. Чётко поставленное ТЗ. Весь контент предоставлен. Оплата на высшем уровне, без задержек. Постоянно на связи.
Отлично отработали! Приятные на общение и не гасятся, как многие исполнители)) Рекомендую)
Ответный отзыв