Наполнить и сверстать по дизайну используя тему WP.
- $159HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $255
Задача: Натянуть верстку Интернет магазина на 1с битрикс (лицензия - бизнес) и настроить интеграции В наличии: -Есть готовая верстка -Есть готовый дизайн Детальное ТЗ (верстка/дизайн) вышлем по запросу кандидату через телеграм @miras87Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Задача: Натянуть верстку на 1с битрикс (бизнес лицензия) и настроить интеграции В наличии: -Есть готовая верстка -Есть готовый дизайн Детальное ТЗ (верстка/дизайн) вышлем по запросу кандидату через телеграмИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт3 года назад
- $214
Нужно сверстать сайт по готовому дизайну и натянуть на WordPress. Ссылку на дизайн вышлю отдельно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Более детальное ТЗ вышлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $104
Добрый день! Прошу сверстать для деска и мобилки (респонсив) и посадить на wordpress с админ панелью, с возможностью добавления секций через конструктор WP. Ссылка на дизайн [url=https://www.figma.com/file/uqIPAhNKaOKH6eU765WlrY/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/uqIPAhNKaOKH6eU765WlrY/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83?node-id=0%3A1[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад