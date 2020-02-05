Добрый день! Прошу сверстать для деска и мобилки (респонсив) и посадить на wordpress с админ панелью, с возможностью добавления секций через конструктор WP. Ссылка на дизайн [url=https://www.figma.com/file/uqIPAhNKaOKH6eU765WlrY/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/uqIPAhNKaOKH6eU765WlrY/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83?node-id=0%3A1[/url]